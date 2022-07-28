العالم اليوم - "أدنوك للتوزيع" تستحوذ على 50 بالمئة من "توتال إنرجيز مصر"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 05:15 مساءً - أبرمت شركة "أدنوك للتوزيع" اتفاقية مع "توتال إنرجيز ماركتينغ أفريك"، للاستحواذ على 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة، بحسب بيان من "أدنوك للتوزيع" لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الخميس.

تأسست "توتال إنرجيز مصر" عام 1998 وتعد واحدة من أكبر أربع شركات لبيع الوقود بالتجزئة في مصر، ولديها محفظة أعمال متنوعة تضم 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت، ومراكز غسيل السيارات، وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات، وعمليات زيوت التشحيم، بحسب البيان.

وقالت "أدنوك للتوزيع"، إن صفقة الاستحواذ هذه تأتي ضمن اتجاهها للتوسع دوليا، بعد توسعها في السعودية خلال 2018، ليصل عدد المحطات التابعة لها في المملكة إلى 55 محطة بنهاية مارس 2022.

يتضمن الاستحواذ أيضا تجديد عدد من محطات الخدمة للتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ "أدنوك"، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة في المستقبل تحمل علامتها التجارية، "مما يعزز حضور أدنوك في السوق المصرية لتوزيع الوقود بالتجزئة والذي يشهد نموا سريعا".

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الصفقة تخضع لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركاتها التابعة إن صفقة الاستحواذ تعزز مسيرة "أدنوك للتوزي" للتوسع دوليا، خاصة داخل مصر التي تعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

وأضاف أن "صفقة الاستحواذ تتوافق مع مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، حيث ستستفيد من المزايا التي تتمتع بها كل من الإمارات ومصر لتعزيز النمو".

يذكر أن "أدنوك للتوزيع" تعمل في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في الإمارات، وتدير 464 محطة خدمة، و350 متجر تجزئة بنهاية مارس 2022، بحسب بيان اليوم.