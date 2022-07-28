ميقاتى: لبنان يعانى مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح اجتماعات وزراء الزراعة فى لبنان، بحضور وزير الزراعة فى لبنان عباس الحاج حسن، وسوريا محمد حسن قطنا، والأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجى، والتى انطلقت اليوم فى السراى الكبير بمقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
وأشار ميقاتى إلى أن تحقيق الأمن الغذائى يشكل أحد الأولويات الرئيسية للبنان وسائر البلدان العربية، خصوصا فى ضوء الأحداث الاخيرة فى العالم، معتبرا أن تلك الأحداث كشفت فجوة عميقة تتعلق بضرورة تعديل ترتيب الأولويات والتركيز بشكل أساسى على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة إلى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات.
وشدد ميقاتى على ضرورة تبادل الآراء والأفكار لبلورة إطار جديد لتعزيز التبادل التجارى الزراعى وتطويره، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحى الزراعى والبيطرى بين الدول الأربع، وإجراءات النقل والترانزيت، معربا عن أمله فى التوافق على إقرار تعاون رباعى مشترك فى المجال الزراعى.
حضر اللقاء وزراء الخارجية والمغتربين والنقل والداخلية والاقتصاد وعدد من المسؤولين من البلدان المشاركة فى اللقاء.
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