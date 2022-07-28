الرئيس الروسى يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص المرسوم والذى نشر عبر البوابة الرسمية للوثائق القانونية - "يؤمر بتعيين الفريق أول فيكتور جوريميكين نائبا لوزير الدفاع الروسى - رئيسا للمديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، وإعفاؤه من منصبه السابق". وكان جوريميكين يشغل منذ أبريل 2009، منصب رئيس المديرية الرئيسية لكوادر وزارة الدفاع.

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