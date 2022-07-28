اتفاق أمريكى-أوكرانى لتعزيز التعاون فى مجال الفضاء الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وقعت وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية، اتفاقا مع وكالة الأمن السيبرانى الأوكرانية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الفضاء الإلكترونى، يتضمن الالتزام بمشاركة المزيد من المعلومات وإجراء دورات تدريبية معا.





وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وقعت وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية مذكرة تعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات فى أوكرانيا وسط النزاع المستمر هناك مع روسيا، التى شنت هجمات فى الماضى على شبكات إلكترونية وبنى تحتية أوكرانية وأمريكية.

وتعزز مذكرة التعاون تبادل المعلومات حول الحوادث السيبرانية ويفتح المجال بين الوكالتين لمشاركة البيانات الرئيسية حول البنية التحتية الحيوية، كما تجيز التدريبات المشتركة والدورات التدريبية بين الجهازين.

وقالت جين إيسترلى مديرة وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية، فى بيان لها إنها "مسرورة للغاية" لتوقيع الاتفاقية مع أوكرانيا.

وأضافت: "التهديدات السيبرانية تعبر الحدود والمحيطات، ولذا فإننا نتطلع إلى البناء على علاقتنا الحالية مع هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات فى أوكرانيا لمشاركة المعلومات وبناء المرونة العالمية بشكل جماعى ضد التهديدات السيبرانية".

ووفقا للصحيفة، ساعدت الفرق الإلكترونية الأمريكية وداخل الاتحاد الأوروبى أوكرانيا فى الاستعداد للعملية العسكرية الروسية، التى بدأت فى أواخر فبراير الماضي، لمساعدة الدولة فى تعزيز دفاعاتها فى عالم الإنترنت.