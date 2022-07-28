قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال خمسة فلسطينين، بينهم أسيران محرران، فى رام الله، بوسط الضفة الغربية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم اعتقال أربعة آخرين من محافظة جنين الواقعة فى شمال الضفة، والتى شهدت اقتحامات عديدة من قبل الاحتلال خلال الأشهر الماضية.
وفى بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مخيم الدهيشة، وفلسطينيا آخر من بلدة الدوحة.
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