بيان روسى بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس:" إنه لم يحدث أى اتفاق بهذا الشأن، وما نعرفه هو عدم وجود أى اتفاقات بهذا الصدد حتى الآن".

وتعليقا على التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن عرضت مثل هذا التبادل على موسكو، أضاف بيسكوف: "ما نعرفه هو وجود مثل هذه التقارير وبعض البيانات، التى ظهرت بالفعل، ونعلم كذلك أنه عادة وعند مناقشة مثل هذه القضايا لا يتم تسريب المعلومات"، مشيرا إلى أنه عادة ما يصبح معروفا بأمر الاتفاقات بعد تنفيذها على أرض الواقع.

وردا على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بعرض كبير لروسيا قبل بضعة أسابيع بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح السجناء، قال: "نظرا لعدم وجود اتفاقات بهذا الشأن، فليس لدى ما أضيفه".