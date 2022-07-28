هجوم إلكترونى.. تهديدات بتفجير 12مدرسة فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيسة اتحاد مدراء المدارس فى نيوزيلندا، شيرى تيلور-باتل، إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التى "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت إلكترونى من الخارج".

وذكرت الشرطة فى بيان أنها "لا تعتقد أن هناك خطرا أمنيا"، مشيرة أن هذا الإرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكترونى من خارج البلاد غير أن السلطات قالت إنها لا تزال تحقق بشأن التهديدات.

ولم ترد معلومات على الفور عن العثور على عبوات متفجرة فى أى من المدارس التى تلقت تهديدات.

وفى عام 2016، وقعت حادثة ممثالة عندما تلقت مدارس فى أنحاء نيوزيلندا وأستراليا تهديدات كاذبة بوجود عبوات متفجرة فى حرمها.