العالم اليوم - بيان روسي بشأن "تبادل السجناء" مع الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 02:16 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها قالت إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن"، وذلك بعد إعلان واشنطن أنها قدمت "عرضا جوهريا" في موسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان إن المفاوضات "تجريها السلطات المختصة، ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن".

وأضافت أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتن أمرا بإجراء محادثات لتبادل السجناء، موضحة أن هذه المسألة تطرح باستمرار منذ قمتهما في يونيو 2021 في جنيف.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه سيتحدث في الأيام المقبلة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة عرض أميركي من أجل التوصل إلى الإفراج عن أميركيين لدى موسكو.

وقال بلينكن: "أعتزم إثارة قضية تشكل أولوية بالنسبة لنا، تحرير بول ويلان، وبريتني غراينر، الموقوفين من دون وجه حق، واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وأضاف: قدمنا عرضا قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأميركيين، مشيرا إلى أن حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن "الأمر قد يتعلق بمبادلة السجينين الأميركيين بفيكتور بوت مهرب الأسلحة الروسي الذي حُكم عليه بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة".