نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 || موعد إعلان نتائج طلاب القسم العلمي والأدبي “قريباً” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال الطلاب وذويهم يترقبون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ويبحثون عن رابط و كيفية الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، إذ يمكن لجميع الطلاب الحصول عليها بمجرد إعلانها بشكل رسمي من قبل وزير التعليم واعتماد أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لنتيجة الثانوية العامة 2022 الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

في بيان رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم حددت فيه موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ذكرت الجهات المعنية أنه من المرتقب أن يتم اعلان النتيجة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي الغالب ستكون في الأسبوع الأول من أغسطس 2022 المقبل، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم، وهو الموقع الذي تم اطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

بعد توقع أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الاسبوع المقبل، يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

وفي نفس السياق أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العمل بالوزارة مستمر على مدار العام، وأن لجان الكنترول تعمل على قدم وساق حتى تظهر النتيجة في وقتها المحدد ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على معدلاتهم.

وأشار الدكتور شوقي، في بعض التصريحات له أنه لم يحدث أي حالات منالتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2022، وعن موعد ظهور النتيجة أوضح شوقي أنه لا يوجد تاريخ محدد لذلك، حيث إن تصحيح أوراق الامتحانات لايزال جاريا ومن ثم يتم بعدها تجميع ورصد الدرجات، ولكن تشير التقديرات إلى احتمالية ظهورها في الأسبوع الأول من أغسطس، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح هذا العام شبيهة مع نسب العام الماضي.