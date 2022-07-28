نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد وكيفية سدادا المبلغ المستحق من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إضافة خدمة جديدة وهي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية عبر الأنترنت بطريقة الكترونية والتي يمكن لأي مواطن سعودي أن يعرف قيمة الفاتورة دون الذهاب الى شركة الكهرباء ويكون ذلك من خلال إدخال رقم هويتك أو من خلال رقم الحساب، الى جانب أن الشركة أوضحت العديد من طرق الدفع الإلكترونية التي سنقوم بتوضيحها عبر السطور التالية.

فاتورة الكهرباء في السعودية

أصبح الأستعلام عن فاتوره الكهرباء في السعودية عبر الإنترنت سهلا من المنزل بدلا من انتظار الفواتير الورقية ويمكنك الاستعلام عن قيمتها من خلال إتباع الطريقة التالية:

التوجه إلى موقع الشركة الكهرباء السعودية.

انقر على خيار فاتورتك.

إضغط على أيقونة الفاتورة الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال استخدام رقم هويتك.

قم بكتابة كلمة المرور.

إذا لم يكن متوفر عندك حساب من قبل بتوجه إلى ايقونة الخاصة بافراد.

انقر على زر فواتيري.

إضغط على تبويب استعراض فاتورة الكهرباء.

حدد الشهر الذي ترغب في رؤية الفاتورة الخاصة به.

انقر على زر طباعة الفاتورة.

كما أنه في الفترة الأخيرة وفرت الحكومة السعودية الكثير من التسهيلات على المواطنين واهمها هو أن يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة، وذلك دون وجود أي مشاكل عن طريق الانترنت كما أن الحكومة السعودية وفرت خدمة دفع الفواتير عن طريق الانترنت باستخدام الفيزا، وربما هذا هو ما يحتاج إليه المواطنين في المملكة.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء

طرق السداد الإلكترونية لفاتورة الكهرباء عديدة ولكن من أبرزها عن طريق تطبيق الراجحي مباشر من خلال إتباع النقاط التالية:

القيام بتحميل التطبيق الخاص بالراجحي مباشر ليتم السداد من خلاله.

قم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور في الخانات الخاصة بهم.

فعل الدخول إلى النظام عبر وضع رقم هاتفك في الخانه الخاصه به.

إضغط على تبويب المزيد.

انقر على زر المدفوعات.

قم باختيار سداد الفاتورة.

انقر على خدمات العامة.

انقر على الشركة السعودية للكهرباء.

قم بكتابة رقم الحساب أو رقم الإشتراك.

إضغط على المبلغ.

قم بتأكيد المبلغ عبر النقر على زر التأكيد.

ستجد رمز على هاتفك المحمول من التطبيق.

ستقوم بكتابة الرقم في الخانة الموضحة.

ستصلك رسالة تؤكد أنك قد قمت بسداد الفاتورة.

طرق سداد فواتير الكهرباء

ريما المشكلة التي يواجهها العديد من المستخدمين هو الاستعلام عن الفواتير ولذلك وفرت الحكومة طريقة فعالة لسداد الفواتير بدون أي مشاكل في الأمر حيث أنه من الممكن أن يتم السداد عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن طريق الفيزا كما يفضل العديد من الأشخاص وهذا هو أهم مافي الامر أن الحكومة وفرت على العديد من المستخدمين طرق السداد.