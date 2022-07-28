نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NOW” نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 رابط بوابة نتائج الأزهر natega.azhar.eg في المقال التالي
يبدأ بعد قليل من الآن البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 1443 هجريا 2022 ميلاديا، وكان قطاع المعاهد التعليمية الأزهرية بالأزهر الشريف قد أعلنت مساء الأمس الأربعاء 2022/7/27 عن أسماء الطلبة الأوائل في أقسام الثانوية الأزهرية، حيث قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بإجراء اتصال هاتفي قام من خلاله بتهنئة الطلبة الذين حصلوا على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية بكافة أقسامها، حيث قام فضيلته بالإشادة بهؤلاء الطلاب وتفوقهم والجهد الذي بذلوه حتى يصلوا إلى المرتبة الأولى بين أقرانهم، متمنيا لهم المستقبل الواعد المشرق في شتى المجالات، كما قام فضيلته بتقديم التهاني والشكر لأولياء الأمور الذين قاموا برعاية أبنائهم ودعمهم حتى يصلوا إلى هذه المكانة الكبيرة.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022
وتجري في هذه الأثناء عملية اعتماد النتيجة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والسيد وكيل الأزهر الشريف، كما يقوم متخصصو الدعم الفني بالأزهر الشريف بعملية رفع وتحميل النتيجة على السيرفر الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، ومع بداية وقائع المؤتمر الصحفي ستكون النتيجة جاهزة على الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج الأزهر الشريف، ويقوم السيد الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف بإعلان نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية، وكانت نسبة النجاح في العام الماضي قد بلغت 50% من إجمالي المتقدمين، في حين تشير المؤشرات الأولية لنتائج الشهادة الثانوية الأزهرية أن نسبة النجاح هذا العام تتخطى نسبة العام الماضي، وإن كان الفارق بين النسبتين ليس بكبير، ولكنه يدل على تطور مستوى الطلاب بالمعاهد الأزهرية.
رابط بوابة نتائج الأزهر
ويتم إعلان نتائج الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف عبر رابط بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت natega.azhar.eg، وهو الرابط الرسمي والوحيد لإعلان نتائج الشهادة الثانوية بالأزهر الشريف، ولن يتم إعلان النتيجة عبر أي رابط آخر، ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية سواء طلبة القسم العلمي أو القسم الأدبي أو شعبة العلوم الإسلامية أو قسم المبعوثين الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:
- أولا الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف.
- اختيار رابط نتائج الشهادة الثانوية.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المصري، أو رقم جواز السفر للمبعوثين.
- الضغط على بحث.
- يرجى العلم أن الموقع يعاني من ضغط كبير بسبب كثرة الإقبال عليه من الزوار.
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