نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تالتة ثانوي ازهر 2022 رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري موقع بوابة الازهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من أولياء الأمور، والطلاب عن رابط نتيجة تالتة ثانوي ازهر 2022، حيث أن من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، كما كشف مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال يومين ما بين ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر، فقد يتم إعلان أسماء الأوائل، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

نتيجة تالتة ثانوي ازهر

صرح مصدر مسئول أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوية الازهرية 2022، كما أكد أن تبدأ بعدها إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بجامعة الأزهر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للطلاب، وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر إعلانها على هذا “الرابط“.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تالتة ثانوي ازهر 2022

بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة تالتة ثانوي ازهر عبر الرابط الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

ثم بعد ذلك اختيار نتائج الامتحانات.

بعدها يتم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

ثم القيام بتحديد الشعبة سواء أن كانت علمي، أو أدبي.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم الاستعلام عن تفاصيل نتيجة تالتة ثانوي ازهر 2022.

التنسيق الإلكتروني تالتة ثانوي ازهر

بعد الإعلان عن نتيجة تالتة ثانوي ازهر عبر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2022 يتم بدء إجراءات التنسيق الإلكتروني للطلاب من أجل الالتحاق بكليات، ومعاهد جامعة الأزهر، كما حدث في العام السابق، حيث تم تجهيز مقر خاص باستقبال الطلاب الجامعية بمدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية علوم بنين بمدينة نصر، إضافة لمكاتب التنسيق بالأمانة العامة بالوجه البحري، والوجه القبلي.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

تبدأ اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة علمي، وأدبي، ومعهد العلوم الإسلامية في يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية.