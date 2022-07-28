نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن الأن برقم الجلوس على موقع الوزارة الرسمي moe.gov.ye في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل المئات من الطلاب عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، وكيفية الحصول عليها بالاسم و رقم الجلوس، لذلك شهد محرك البحث زيادة ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية عن أي تفاصيل تخص نتائج المرحلة الثالثة من التعليم الثانوي، باعتبارها من أهم النتائج في الجمهورية اليمنية، وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابطًا للتحقق من الدرجات، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي:

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

تعد نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن من بين اهم النتائج التي يبحث عنها آلاف من الكلاب وأولياء أمورهم حيث اجتاز الطلاب امتحانات الثانوية العامة هذا العامفي لجان امتحان مجهزة ومؤمنة بشكل كامل للوقاية من فيروس كورونا في البلاد بعد أن تم إعلان العودة والانتظام في المدارس بعد انقطاع دام عامين. لذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على تعزيز الاحتياطات اللازمة لوقاية الطلاب من خطر الإصابة.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

حددت وزارة التربية والتعليم موعدا لظهور نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، على أن يكون ذلك صباح يوم السبت المقبل، والموافق 30 يوليو 2022، وقد اسارت المصادر ان عمليات المراجعة ورصد درجات الطلاب مازالت مستمرة في لجان الكونترول، وسوف يتم اعلان اسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة باليمن من خلال عقد مؤتمر يرأسه وزير التربية والتعليم اليمني بمجرد اعتماد النتائج بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

تم توفير رابط خاص يتبع لوزارة التربية والتعليم اليمنية للتسهيل على الطلاب في عملية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، وذلك في ظل حرص الحكومة على حياة وأمن ابنائها، وقد حددت مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن لأي طالب اتباعها واستخراج الدرجات بكل سهولة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: