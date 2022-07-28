ولى العهد السعودى يصل فرنسا فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "cnews" الفرنسية، فأن الحرب فى أوكرانيا، التى أعقبتها أزمة الطاقة، أعادت المملكة العربية السعودية إلى مركز المناقشات، حيث تسعى الدول الغربية إلى إقناع الرياض بفتح بوابات النفط لتخفيف حدة الأسواق.

وكان ولى العهد السعودى، قد غادر اليونان مساء أمس الأربعاء متوجها إلى باريس، وكان فى مقدمة مودعيه بمطار أثينا الدولى، نائب رئيس الوزراء اليونانى بيكرا مينوس، وعدد من المسؤولين.

وبعث ولى العهد السعودى، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، برقية شكر لرئيسة اليونان السيدة كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، حيث أعرب بالغ امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين السعودية واليونان، والرغبة المشتركة فى تعزيزها فى المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.