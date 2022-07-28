روسيا تعلق على البيانات الأمريكية بشأن الخسائر البشرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية حول عدد خسائر الجيش الروسى فى عمليته الخاصة بأوكرانيا، "أخبار زائفة"، مضيفا أن "هذا ليس تصريحا من الإدارة الأمريكية، وإنما مقال فى إحدى الصحف. فى الوقت الحاضر، حتى الصحف الأكثر شهرة لا تتورع عن نشر كافة أنواع الأخبار الزائفة.. للأسف أصبح ذلك ممارسة نراها تنتشر أكثر فأكثر، ويجب التعامل مع ذلك على هذا الأساس".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قدرت خسائر القوات الروسية فى أوكرانيا بنحو 75 ألفا بين قتيل وجريح. فى الوقت نفسه، قال ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى أى إيه" إن نحو 15000 جندى روسى قتلوا فى حرب أوكرانيا فضلا عن قرابة 45000 مصاب.
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