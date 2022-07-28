هددا شابا بهتك عرض والدته ... الحبس 6 سنوات لشخصين في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 28 يوليو 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت محكمة صلح جزاء اربد حكما بحبس شخصين لمدة 6 سنوات . وفي التفاصيل : فان المحكومين من اصحاب الاسبقيات وفارضي الاتاوات كان لديهما دينا على آخر بقيمة 500 دينار وعند البحث عنه لطلب المال وجدا شقيقه وقاما بتهديده ووضع مسدس على رأسه وموس على خصره طالبين منه ان يأتي بمبلغ 100 دينار خلال ساعه والا سيقومان بحرق مركبة تعود للعائلة . واضافة للتفاصيل : قام احدهما بتهديد نفس الشخص بانه سيقوم بهتك عرض والدته وضربها بموس على وجهها . فتم تقديم شكوى بحقهما و الحكم عليهما ب3 سنوات سجن ومن ثم تم رفع العقوبة ل 6 سنوات لشناعة الفعل ومحاربة البلطجة وفرض الاتاوات .

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