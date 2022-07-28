لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية

لينك نتيجة الثانوية الازهرية بوابة الأزهر للعام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وينتظر العديد من الطلاب والطالبات للشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من خلال الشعبة العلمية والأدبية في حالة من الترقب والانتظار الشديد، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية للدور الأول ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بدون الحاجة إلى انتظار ظهورها في المنازل، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق ومراجعتها، وفي الوقت الحالي يعمل شيخ الأزهر على إبلاغ أوائل الشهادة الأزهرية في كل محافظات مصر.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ عبر بوابة الأزهر

وكشف مصدر مسؤول من داخل مركز المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول ٢٠٢٢/٢٠٢١ خلال الساعات القليلة المقبلة كحد أقصى ظهر اليوم، كما أنه سوف يتم أخبار أولياء أمور أوائل الثانوية العامة الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل ظهور النتيجة من خلال إدخال الفرحة على زويهم، على أن يتم تهنئة هؤلاء الطلاب عن طريق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وجاءت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية أعلى من العام الماضي بواقع ستة وأربعين بالمئة فيما جاءت نسبة نجاح الشعبة العلمية حوالي ٦٠ بالمئة، كما وصلت نسبة النجاح مئة بالمئة في المواد الإسلامية كالعام الماضي.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالأسم ورقم الجلوس

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية فإنه سوف يتم عرض رابط نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، وتم وضع عدة خطوات والتي لابد أن تتبع لعرض النتيجة بكل سهولة ويسر والخطوات كانت كالتالي: