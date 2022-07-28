نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا أخيراً” .. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2021-2022 .. عبر بوابة الأزهر Natiga.Azhar.EG في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022، خاصة أنه استغرق 5 أيام منذ بدء عمليات التصحيح يوم السبت الماضي، وقد تم تحسين مهمة البحث مؤخرًا وبدء التحكم في العملية والتحقق من صحة كافة أوراق الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية الازهرية لعام 2022، وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، مدير الإدارة المركزية للمعاهد الازهرية إنه سيتم تحديد موعد عرض نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022 بعد الانتهاء من التعديلات والتحقق والموافقة عليها من قبل شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، وتسليم النتائج مباشرة إلى الطلاب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو المعهد الأزهر.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية

وبخصوص إجراءات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس أو بالرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية والرابط من هنا، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية ذلك في الخطوات التالية:-

الدخول مباشرة إلى بوابة نتيجة الازهر الشريف.

الضغط على أيقونة النتيجة في شهادة الثانوية الأزهرية مع رقم الجلوس

يتم تحديد نتيجة الاختبار.

تم إدخال رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

اختيار قسم “العلمي أو الادبي”.

اضغط على طلب للحصول على تفاصيل نتائج شهادة الثانوية الأزهر 2022 من بوابة الأزهر التي سيتم عرضها أمامك عند الموافقة عليها.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

أنهى مركز تصحيح الامتحانات بالأزهر تصحيحات على جميع اوراق المهمة اليوم الأربعاء، وبدأت أعمال التحقق والمراقبة اليوم استعدادًا لاعتماد النتائج وإعلانها نهاية شهر يوليو من هذا العام عبر بوابة الازهر الشريف الإلكترونية، ومنذ بدء أعمال التصحيح يوم السبت الموافق 16 يوليو السبت الماضي، قام قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بزيارة 16 مركزًا تجري فيها عملية التصحيح يوميًا، مع الاهتمام بالتصحيحات، وعرض النتائج في أقرب وقت ممكن.

بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس

أنهى طلاب ثانوية الأزهر الامتحان يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجاري، بعد أن اجتاز ما يقرب من (139 ألف) الامتحان في مختلف أقسام العلوم الإسلامية، واجتاز (539) طالبًا من المؤسسة الدعوية الإسلامية الاختبار، حيث قررت إدارة المعهد الأزهر، الثلاثاء، نقل امتحانات الدور الثاني من المواد إلى فصل الترجمة (Primary_preparatory_secondary_readings_missionary Institute) ناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء اعتبار السبت 23 يوليو 2022 عطلة رسمية، ولذلك تقرر بدء الامتحانات لجميع المراحل والصفوف يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، حسب الجدول الزمني.

متى تظهر نتيجه الثانويه الازهريه 2022؟

كثيرًا ما يُسأل جميع المواطنين عن موعد نتيجه الثانويه الازهريه 2022، وهو تاريخ إعلان نتائج الصف الثالث من ثانوية الأزهر 2022، خاصة في الساعات القليلة الماضية، لمعرفة مستواهم الأكاديمي حتى يتمكنوا من بدء التنسيق الجامعي في عام 2022، ويذكر أن شيخ الأزهر الشريف سيتم نشر نتائج الصف الثالث الثانوي لمدرسة الأزهر 2022 بعد أن تصبح جاهزة واعتمادها من قبل نظام الأزهر الإلكتروني “بوابة الأزهر” وإصداراتها في كافة المدارس الطلابية في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن يتم إصدار النتائج غداً الخميس 28/7/2022 عند آذان الظهر.

رابط بوابة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية

يستمر جميع الطلاب وأولياء أمورهم في طلب رابط الثانوية الأزهرية لعام 2022، يرغب طلاب معهد الأزهر في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، حيث يمكن لطلاب المرحلة الإعدادية التعرف على نتائج الثانوية الازهرية لعام 2022 عبر بوابة نتائج الازهر 2022.

عرض نتيجة الثانوية الازهرية

أعلنت شيخية الأزهر الشريف، يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، بدء جميع تعديلات الصف الثالث لامتحان ثانوية الأزهر، وتعلن نتائج ثانوية الأزهر 2022 نهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بعد الانتهاء من جميع التصحيحات والمراقبة لجميع التقييمات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ستُتاح النتيجة الساعة الثانية ظهر يوم الخميس 28-7-2022 .