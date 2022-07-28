نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Query..رابط بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس واسماء اوائل الثانوي الازهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة الازهر الالكترونية، يعد رابط بوابة الازهر الالكترونية محل بحث من قبل الالاف من الطلاب وأولياء الأمور عبر “جوجل” خلال الساعات القادمة، حيث أن يستطيع جميع الطلبة من خلال زيارة بوابة الازهر الالكترونية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس والاسم لكافة الشعب والمحافظات بداية من غدا الخميس، وذلك بعدما انتهت أعمال التصحيح في كافة الكنترولات وتم اعداد كشوف رسمية بها، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل نسبة النجاح، وسنوضح لكم طريقة استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول خلال السطور القادمة.

رابط بوابة الازهر الالكترونية

ويعد رابط بوابة الازهر الالكترونية واحدة من أشهر المواقع الالكترونية المعتمدة من قبل مؤسسة الازهر الشريف، وتقدم البوابة الكثير من الخدمات الالكترونية للطلاب بشكل مجاني، ويأتي على رأسها امكانية الاستعلام عن نتائج طلاب الازهر في الشهادات العامة الهامة مثل:”الشهادة الابتدائية، الشهادة الاعدادية، الشهادة الثانوية” بشكل مجاني وبعد لحظات من اعلان اعتمادها، وسيتم غدا الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا عقد مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر من أجل اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية بالنيابة عن شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الذي قام بإجراء اتصالات هاتفية بالطلاب الاوائل منذ قليل، والآن اتبع ما يلي للحصول على نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 عبر بوابة الازهر فور اعتمادها:

زيارة بوابة الازهر الالكترونية.

قم بالضغط على نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

ستظهر لك صفحة تطلب منك ادخال رقم جلوس الطالب أو الرقم القومي له المدون أعلى شهادة الميلاد المميكنة.

بعد ذلك اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر لك درجاتك في كافة المواد الدراسية، ومجموعك الكلي أيضا.

اوائل الثانوية الازهرية 2022

كما تم الاعلان عن اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول لكل الشعب “علمي، ادبي، اسلامي” منذ قليل عبر صفحة الازهر الرسمية على “فيس بوك”، وقد حصلوا على مجاميع مرتفعة تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يريدونها:

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022

هذا وسيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول لكل المحافظات “الاسكندرية، القاهرة، الغربية، الجيزة، المنوفية، الفيوم، الشرقية،….” غدا الخميس، للكشف عن نسبة النجاح التي تشير التوقعات إلى تجاوها حاجز الـ60%، ويمكنك ترك بياناتك بالأسفل لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

ساعات قليلة جدا وسيكشف الستار على نتائج الثانوية الازهرية بجميع المحافظات المصرية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكتروني، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم سيتم خلاله اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الازهرالشريف، على أن يتم رفع النتيجة عقبها مباشرة على الموقع الرسمي بوابة الازهر ليتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته.

يشهد موقع بوابة الازهر الشريف الرسمي الإلكتروني الآن زيارات ضخمة جدا من قبل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم للإستعلام على نتيجة الثانوية الازهرية” الصف الثالث الثانوي الازهري”، حيث يعقد الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر نيابتا عن شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب بعد قليل يتم من خلاله اعتماد النتيجة، على أن يتم رفعها مباشرة على الموقع للطلاب.