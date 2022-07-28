نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس natiga.azhar.eg موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تمام الساعة الثانية ظهراً اليوم سيتم بث المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، ويتم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي، والإعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022 عبر موقع الأزهر الشريف azhar.eg إلكترونيا، حيث أن نتيجة الثانوية 2022 الأزهرية برقم الجلوس عبر موقع بوابة الازهر الشريف natiga.azhar.eg الكترونياً من خلال الإنترنت. ويتم نشرها لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

من المؤكد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 خلال ساعات قليلة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بكل شفافية والآن يتم الاستعداد لإعلان النتيجة بشكل نهائي.

بوابة الازهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس natiga.azhar.eg خاصة بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بتلك المرحلة الدراسية، حيث تعتبر مرحلة الثانوية واحدة من أهم المراحل الدراسية وأكثرها حساسية، حيث يترتب عليها الكثير من الأمور فمن خلالها يتم تحديد الكلية التي يلتحق بها الطالب، تعرفوا من خلال هذا المقال على أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن، تابعونا.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية

لقد انتهى الطلاب من أداء اختبارات الثانوية الأزهرية يوم الخميس الموافق يوم 7 من شهر يوليو، حيث قام ما يقارب من 139000 طالب وطالبة بأداء الامتحانات في الأقسام المختلفة، يبلغ عدد طلاب الفرقة الأدبية حوالي 91392 طالب وطالبة بينما عدد طلاب الفرقة العلمية حوالي 46648 طالب وطالبة، منهم 143 طالب من فرقة العلوم الإسلامية و539 طالب من معهد البعوث الإسلامية.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022

في الآونة الأخيرة تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2022 م، حيث أشارت بعض المصادر داخل الأزهر الشريف، أن عمليات التصحيح والمراجعة انتهت ، وبمجرد الانتهاء من المؤتمر الصحفي سيتم إعلان النتيجة في جميع الأقسام العلمية والأدبية وغيرها، وبعدها بساعات قليلة سيتم رفع النتائج إلكترونياً، ويمكن لأي طالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بكل سهولة، سواء من خلال رقم الجلوس الخاص به أو الاسم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أكدت بعض المصادر داخل الأزهر الشريف عن اقتراب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 م، خاصة بعد أن انتهى الكنترول الرئيسي من عمليات تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب ومراجعتها وتقييمها، فقد قاموا بالفعل بمراجعة أوائل الصف الثالث الثانوي بالأزهر، وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه بعد مراجعة الكنترول أسماء الأوائل، سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 م من قبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، بعد حصوله على تفويض من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب.

البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

نتيجة للبحث المتزايد عن نتائج الثانوية الأزهرية والذي يعبر عن وجود نوبة من القلق المتزايد بشأن ظهور النتيجة، قامت مؤسسة الأزهر الشريف بإتاحة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري حيث سيتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة أي طالب بالمرحلة الثانوية، وذلك من خلال تتبعه لعدد من الخطوات البسيطة والسهلة.

أعلان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

قبل إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس يتواصل تليفونياً فضيلة الإمام الأكبر بأوائل شهادة الثانوية الأزهرية ويخبرهم بنتائجهم، من أجل إدخال السرور والفرح عليهم وعلى أولياء أمورهم.

قام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ من شهر يوليو الجاري اتصال هاتفي قدم من خلاله التهاني لأبناء الأزهر الذين حصلوا على المراكز الأولى بجميع أقسام الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ومن خلال اتصال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بالأوائل أشاد بتفوقهم و مجهودهم الذي بذلوه، وتمنى لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمستقبل مشرق و واعد، وأن يقوموا بحمل لواء منهج أزهري مشرف في المستقبل في جميع المجالات في داخل و خارج مصر، وأكد على أهمية أن يواصلوا الاجتهاد و التفوق و التميز وحصد دائماً المراكز الأولي من أجل خدمة وطنهم و دينهم.

أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2022

الطالبة أميرة أسامة سعيد بمعهد الفتيات بمنطقة القاهرة معهد الإمام عبد الحليم محمود حصلت على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة ٩٨.٧٣٪؜ بمجموع ٦٢٢.

وحصلت آلاء أحمد أمين بمعهد الفتيات منطقة الشرقية معهد فؤاد خميس النموذجي، والطالب يوسف أحمد محمد بعهد منطقة جنوب سيناء معهد طور سيناء النموذجى، قد حصلوا على المركز الأول و المركز الأول مكرر بقسم العلمي بنسبة ٩٩.٨٥٪؜ بمجموع درجات ٦٤٩.

و الطالبة ريم عيسى عبد القادر بمعهد منطقة الغربية معهد فتيات سمنود حصلت على المركز الأول للمكفوفين بنسبة نجاح ٩٧.٩٤٪؜ بمجموع ٦١٧.

والطالب الحسن فتحي إبراهيم بمعهد منطقة الفيوم معهد سنورس حصل على المركز الأول في شعبة العلوم الإسلامية بنسبة ٩٨.٤١٪؜ بمجموع ٦٢٠ درجة.

كما جرت العادة يقوم شيخ الأزهر الشريف بالاتصال هاتفيا بالطلبة الذين استطاعوا نيل المراكز الأولى لتهنئتهم، حيث تم الإعلان عن أسماء هؤلاء الطلبة وهم كالتالي:

المركز الأول في الشعبة الأدبية الطالبة أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي، حصلت على مجموع 98.73%.

المركز الأول القسم العلمي الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، حصلت على مجموع 99.80%.

المركز الأول علمي مكرر الطالب يوسف أحمد محمد أبوحسين، حصل على نفس المجموع السابق.

المركز الأول القسم الأدبي كفيف الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي، حصلت على مجموع 97.94%.

المركز الأول في شعبة العلوم الإسلامية الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، حصل على مجموع 98.41%.

حرص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على شكر أولياء الأمور على جهودهم في توفير جو مناسب لأبنائهم وعلى رعايتهم من أجل الحصول على المراكز الأولى، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على أن تعليم و تربية الأبناء هو أفضل وأهم استثمار لحياتهم، من أجل المساهمة في بناء الوطن وتقدمه وصناعة حضارة عظيمة.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية natiga.azhar.eg

قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني أنه تقدم ١٠٦١٧ طالب وطالبة لامتحانات عام ٢٠٢٢، وحضر الامتحانات ٩٤٩١٨ طالب وطالب، و١١ألف و٩٩ قد تخلفوا عن حضور امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بسبب جائحة كورونا المستمرة.

موقع نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس

من المؤكد أن يتم انعقاد مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر يوليو الجاري في الساعة الثانية بعد منتصف الظهر، من أجل الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ويتم اعتماد النتيجة من قبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني وذلك نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال الأزهر الشريف، ستقوم منصة الأزهر الإلكترونية azhar.eg بنشر رابط إلكتروني نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من معرفة النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الأزهرية .

الضغط على خيار “نتائج الامتحانات”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بصورة صحيحة.

تحديد الشعبة التابعة للطالب سواء أدبية أو علمية.

النقر على زر “استعلام” لعرض النتيجة والحصول عليها بمجرد اعتمادها.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

الآن يمكنكم الدخول الكترونياً على رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال رقم الجلوس عبر موقع natiga.azhar.eg حيث نتابع معكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي بالتفصيل.

سوف يظهر البيان التفصيلي للنتائج ويمكن للطلاب الحصول على الدرجات.