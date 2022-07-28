نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر result نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 عبر بوابة الازهر للحصول على نتيجة الثالث الثانوي الازهري بالاسم الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022، ساعات قليلة وحدها من تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر باعتبارها المرحلة التعليمية الأهم في مشوار الطالب، حيث سيتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، واعداد كشوف بأسماء الطلاب الاوائل ودرجاتهم، وسنشرح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022

من المقرر أن يعقد الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 التي طال انتظارها لمدة تقرب من عشرين يوما، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري، وسيتم بث المؤتمر عبر الصفحات الرسمية التابعة للأزهر من أجل أن يتابع الطلاب إجراءات الاعلان عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول بشعبتيها العلمية والأدبية، على أن يقوم الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر باعتماد النتيجة، ليتم رفعها عبر الموقع المخصص للاستعلام عن نتائج طلاب الازهر، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس:

يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة الازهر الالكترونية.

ستظهر لك مباشرة الصفحة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك للحصول على نتيجتك بشكل الكتروني.

اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر لك فورا درجاتك في كافة المواد الدراسية، وكذلك مجموعك.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وبالتالي ستتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية في أقل من دقيقة دون الانتظار لحين التوجه إلى معهدك، علما بأن تلك النتيجة الالكترونية لا يعتد بها ولابد من التوجه إلى المعهد للحصول على نتيجتك رسميا من خلال بيان معتمد من الازهر الشريف، ومن المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الدور الثاني بعد أسابيع قليلة من الآن بالنسبة لمن لهم امتحانات ملاحق، وسيجرى شيخ الازهر اتصالا هاتفيا بالطلاب الاوائل صباح غدا، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة من خلال صندوق التعليقات.

اشتعل البحث الآن بكثافة شديدة عبر محرك بحث جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي الازهري للحصول على نتيجة الثانوية الازهرية التي يتبقي علي إعلانها اقل من ساعتين من الآن، حيث يعقد الازهر الشريف برئاسة وكيله الدكتور محمد الضويني لاعتماد النتيجة ومن ثم اعطاء تعليماته بنشرها فورا على موقع بوابة الازهر الشريف ليتمكن كل الطلاب من الاستعلام على نتيجتهم.