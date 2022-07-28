ظهرت نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس الرابط والخطوات

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عمر شويل - جدة نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس الرابط والخطوات التي ينتظرها جميع الطلاب في الصف التاسع، والذي يعد من الصفوف التعليمية المهمة التي تؤهل الطلبة والطالبات إلى المرحلة الفاصلة في حياة التلاميذ التعليمية، لذا نكشف لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك عن طريق كتابة رقم المقعد والاسم.

نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب معرفة نتائج الصف التاسع اليمن ٢٠٢٢م، وذلك عن طريق الاتصال برقم الهاتف الثابت ١٦١ أو القيام بإرسال رقم الجلوس في رسالة قصيرة علي نفس الرقم علي الجوال المحمول، الذي قامت الوزارة بتوفير هذا الرقم وأيضا يتم الحصول علي النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم رابط نتيجة التاسع 2022 من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

يتوجب في بداية الأمر الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية للدخول إلي استخراج نتيجة الصف التاسع ٢٠٢٢ م www.moe.gov.ye .

اليمنية للدخول إلي م . اختيار التعليم الأساسي نتائج الامتحانات.

تحديد مستوي التعليم الصف التاسع نهاية عام ٢٠٢٢م.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب او الطالبة.

القيام بكتابة اسم الطالب رباعي.

الضغط علي كلمة ظهور النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة علي الفور ليتم معرفة جميع الدرجات التي تحصل عليها الطالب أو الطالبة في كافة المواد التي أدي فيها الامتحانات بجانب معرفة مجموعة ونسبته المئوية من المجموع الكلي والنسبة المئوية الكلية.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بتنزيل جميع النتائج إلكتروني علية ليقوم الطالب بالتعرف علي درجاته الحاصل عليها في الامتحانات وذلك عن طريق أدخال اسمه ورقم المقعد الخاص به والتأكد من صحة كتابتهم حيث يمكننا الاستعلام للحصول علي نتيجة الصف التاسع اليمني لعام ٢٠٢٢م وذلك من خلال الذهاب إلى هذا الرابط http://www.moe.gov.ye/ التابع للوزارة عند القيام بالضغط علية لينك نتيجة شهادة التاسع اليمن 2022.

تصريحات وزارة التربية اليمنية حسب نتيجة الصف التاسع ٢٠٢٢م

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بعمل العديد من الجهود المبذولة والظاهرة لظهور نتيجة الامتحانات بصورة ممتازة وسليمة حيث عملت بالتشديد علي الامتحانات ونظام المراقبة وعدم الغش في الامتحانات للحصول علي النتيجة بكل مصدقيه وشفافية، بجانب اخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي المدرسين والطلاب من الإصابة بجائحة كورونا، والحرص علي تصحيح كراسة الإجابة والمراجعة بعناية ورصد الدرجات بمصدقيه لكل طالب أو طالبة.

بدأت اليوم الإعلان الرسمي لظهور نتائج الصف التاسع اليمني 2022، لجميع المحافظات اليمنية بداية من صنعاء وعدن وباقي المحافظات، وكما أوضحنا في هذا التقرير أن هناك طرق عديدة يمكنكم من خلالها الإطلاع على نتائج شهادة الصف التاسع السوري 2022، ونظرا لما هو متوقع من ضغط على الموقع، فيمكنكم تسجيل بياناتكم في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال عن نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس الرابط والخطوات.