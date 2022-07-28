نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حركة تنقلات الشرطة 2022 بالاسماء والتنفيذ اول اغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفتت حركة تنقلات الشرطة المصرية انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن معالمها وتحدثت تقارير صحفية مصرية عن تفاصيل الخطوة التي تبناها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري مساء الثلاثاء بعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة للمصادقة عليها و شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

حركة تنقلات الشرطة 2022

وذكرت الصحيفة المصرية أن نقل وزارة الداخلية يراعي المعايير الأساسية وفق القواعد الوظيفية وقرارات هيئات الوزارة والاستقرار الوظيفي والجوانب الإنسانية والاجتماعية للضباط مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية وتعزيز الإدارات الأمنية وهيئات الخدمة المدنية بأفضل العناصر الوظيفية والطبية لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار قواعد تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

وأضافت: “تضمنت حركة النقل والترقيات السنوية لضباط الشرطة في مصر 11 مساعدا لوزير الداخلية و 10 مدراء للأجهزة الأمنية و 10 مديرين للإدارات العامة كأحد أبرز المشاركين في الحركة: تعيين اللواء علاء سليم مساعد الوزير لشؤون قطاع الأمن واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لحماية المجتمع واللواء رجب عبد العال مساعد الوزير للأمن الاقتصادي واللواء ناصر مقيلدين مساعد الوزير للإعلام والاتصالات والرائد حسام عبد الحليم مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

وتابعت: تم تعيين اللواء الدكتور عمر السويفي مساعدا للوزير لحقوق الإنسان واللواء مفيد محمد مساعد الوزير للأمن العام واللواء هشام الزغبي مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة اللواء غالب مصطفي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء حمزة عباس مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية واللواء عمرو البيلي مساعد وزير المرور والدفاع المدني.

وتابعت: اللواء هشام أبوالنصر، مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروي، مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال، مديرا لأمن أسيوط، واللواء السيد سلطان، مديرا لأمن مطروح، واللواء مروان حبيب، مديرا لأمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح، مديرا لأمن الشرقية.

ونوهت بتعيين اللواء عبدالرحمن هريدي، مديرا لأمن السويس، واللواء أشرف عبدالله، مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد عمار، مديرا لأمن الغربية، واللواء محمد أبوالليل، مديرا لأمن الوادي الجديد، واللواء سعيد شوقي، مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء عصام حسين، مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء عمرو البنداري، مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات