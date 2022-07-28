روسيا وأمريكا تشنان هجوما حادا على زيلينسكى وزوجته: يعتقدون أننا حمقى

جدة - نرمين السيد - من جانبها، هاجمت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، عضو مجلس النواب الأمريكى، الرئيس الأوكرانى وزوجته، لإجرائهما جلسة التصوير، وكتبت فى تغريدة على "تويتر": "بينما نرسل إلى أوكرانيا 60 مليار دولار من المساعدات، يقوم زيلينسكى بالتقاط الصور لمجلة فوج. يعتقد هؤلاء الناس أننا لسنا سوى مجموعة من الحمقى".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، علقت أيضا على الصورة قائلة: "هل لاحظتم كيف تروج وسائل الإعلام الغربية لزوجة زيلينسكى؟ زيارة للولايات المتحدة، أغلفة مجلات، جلسة تصوير فى القبو. حتى رئيس أوكرانيا يجرى الآن مقابلات على خلفية زوجته".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن السبب فى ذلك "تافه، فزيلينسكى فى ملل، والجمهور العالمى لم يعد ينظر إليه بعد الآن، لقد أطعموا بما فيه الكفاية". وأضافت: "لا يمكن تغيير الصورة، لا يمكن تغيير صورة القوات شبه العسكرية إلى أى صورة أخرى دون انتصار مستحيل. لقد فشلوا أيضاً فى ابتكار شكل جديد للتواصل".

وشارك زيلينسكى وزوجته، إيلينا، فى جلسة تصوير لمجلة فوغ للأزياء، وجرى تصوير الزوجين من قبل المصورة الأمريكية الشهيرة، آنى ليبوفيتز. وتظهر اللقطات المختارة من جلسة التصوير، الرئيس الأوكرانى وهو يشارك فى الإعداد للتصوير وأخذ أوضاعا مختلفة مع زوجته أمام الكاميرا.