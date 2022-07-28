موسكو تعلن اعتقال عميل أوكرانى ساعد فى استهداف مواقع روسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر، أن العميل قام بتصوير فيديو للمعدات العسكرية الروسية ولعمليات توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين، مشيرا إلى أنه كان يرسل هذه الصور إلى الجهات الأوكرانية، وخلال نشاطه قام بتصوير السكان المحليين فى خيرسون وهم يتواصلون مع عناصر الجيش الروسى وكذلك المبانى التى نصبت عليها الأعلام الروسية.
من ناحية أخرى، أعلنت قيادة قوات سلطات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة المضادة للأفراد، خلال الهجمات على دونيتسك.
وقالت قيادة دونيتسك فى بيان "هاجمت الفصائل المسلحة الأوكرانية، منطقتى كييفسكى وكويبيشيفسكى فى مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمى العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".
وشدد البيان على أن هذا النوع من الألغام، يعتبر محظورا وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.
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