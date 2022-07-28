العالم اليوم - 3.4 مليار دولار إيرادات "أبوظبي الأول" في النصف الأول 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 12:21 مساءً - أعلن بنك أبوظبي الأول أن صافي أرباح المجموعة بلغ 8 مليارات درهم (حوالي 2.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن إجمالي الإيرادات بلغ 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 31% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويشمل 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار) ربح صافي من بيع حصة الأغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات.

وبحسب بيان بنك أبوظبي الأول، بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1 مليار درهم (272 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 47 نقطة أساس، فيما بلغت التكاليف التشغيلية 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات لتحقيق النمو.

ووصلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 459 مليار درهم (125 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 12% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع العملاء 648 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الأول، وارتفاع نسبته 5% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني.

وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 291 مليار درهم (79.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وحافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة، فقد بلغ معدل تغطية السيولة 135%، وبلغت جودة أصول جيدة مع نسبة القروض المتعثرة 3.6%.

في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 100%، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.6% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، " حقق البنك أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 50% في صافي الأرباح، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021".

وأضافت "على الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية، حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء".

وأوضحت قائلة " كما زاد صافي الإقراض لبنك أبوظبي الأول بنحو 50 مليار درهم منذ بداية العام، ما يعد إنجازاً قياسياً للمجموعة خلال نصف عام، الأمر الذي يعكس النشاط الإقليمي المزدهر وقدرات البنك المتميزة، والقوة الأساسية لميزانيتنا العمومية التي يتم توظيفها بفاعلية وبما يدعم العملاء ويلبي احتياجاتهم المصرفية محلياً وخارج الإمارات".

من جهته، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، جيمس بورديت، "حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 8 مليارات درهم خلال النصف الأول. وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 13.6% في النصف الأول من عام 2021."