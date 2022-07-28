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عمر شويل - جدة بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات التي يبحث عنها الطلبة والطالبات اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو 2022، موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الأزهرية، بعد أن كشفت مشيخة الأزهر أمس الأربعاء تهنئة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أوائل شهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها وفروعها الأدبية والعلمية، وأشاد شيخ الأزهر بالتفوق والجهد المبذول من قبل الطلاب والطالبات الأوائل للعام الدراسي 2022.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات

تقام في تمام الثانية عشر ظهراً اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية التي تم الإعلان رسمياً عن نتائج الأوائل للقسم الأدبي والعلمي وذلك كالتالي.



الإسم أميرة أسامة سعيد الترتيب الأول. المجموع الكلي 622 بنسبة 98.7% التخصص أدبي

الإسم آلاء أحمد أمين محمد التخصص علمي الترتيب الأول. المجموع 99.8% الدرجات 649.

أجري الدكتور شيخ الأزهر أحمد الطيب اتصالا هاتفيا بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولي على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، وقدم لهم التهنئة وتمني لهم مستقبل مشرق في كافة المجالات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية 2022

الدخول على رابط نتيجة شهادة الصف الثالث الثانوي الأزهري أو بوابة الأزهر الشريف. سجل الرقم القومي. اكتب رقم جواز السفر. اضغط فوق البحث عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الأزهري 2022

يتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، عن طريق الرابط الرسمي للحصول على النتيجة، والموضح امامك في رابط نتائج الأزهر الشريف 2022.

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022

يبدأ المؤتمر الرسمي للكشف عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري اليوم الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو 2022، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً، على أن تعلن النتيجة رسمياً على موقع الأزهر الشريف في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

توضيح عام: نؤكد على الأبناء والبنات وأولياء الأمور الذين يعانون من ضغط موقع عرض النتيجة، أننا في كامل استعدادنا لمساعدتكم في الحصول على النتيجة النهائية في التعليقات، سجل بياناتك أسفل هذا المقال بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات.