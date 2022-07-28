نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم جلوسك.. نتائج الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية service.azhar.eg/natiga في المقال التالي
إليكم رابط وطرق الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022، حيث كشف وكيل الأزهر الدكتور أحمد الضويني بالنيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن أسماء الطلاب الأوائل وأكد على أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي سيقوم بتقديمه ويعلن فيه عن نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022م، وأخذ تصحيح النتائج بعض الوقت لأنها مرحلة دراسية هامة جدًا في حياة كل طالب وأسرة وبمجرد الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات بشكل كامل سيتم الكشف عنها مباشرة ظهيرة اليوم الخميس.
موعد ظهور نتائج الثانوية الأزهرية 2022
كشفت مشيخة الأزهر الشريف والتي يرأسها الدكتور أحمد الطيب أنه وبعد ظهور أوائل الثانوية الأزهرية أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو 2022م، فسيتم اليوم الخميس الموافق الثامن و العشرين من شهر يوليو 2022م بالكشف عن النتيجة الرسمية لجميع الطلاب من خلال مؤتمر صحفي يتم تقديمه الدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الشيخ الطيب وسيتم رصد النتيجة ورفعها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من الساعة الثانية ظهرًا اليوم الخميس.
تقويم امتحانات ونتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022
كانت اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية قد بدأت في يوم السبت الموافق السابع من شهر يونيو الماضي 2022م بالنسبة للشعبة العلمية وانتهت في يوم الخميس الموافق السابع من يوليو 2022م، بينما قسم الشعبة الأدبية بدأ طلابه الامتحانات في يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يونيو 2022م وانتهت يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو 2022م، وبدأت عمليات التصحيح بعد عيد الأضحى المبارك في يوم السادس عشر من شهر يوليو واستمرت حتى أمس الأربعاء وسيتم الكشف عنها اليوم الخميس 28 يوليو الساعة الثانية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
- من خلال الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية و تسجيل الدخول عليه مباشرة.
- بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على “نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري”.
- يحدد الطالب “الدور الأول” و “الشعبة العلمية” و يكتب كل البيانات المطلوبة منه.
- ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس أو رقم جواز السفر الخاص به ثم يقوم بالنقر على زر “عرض النتيجة”.
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