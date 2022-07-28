azhar.eg.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس يمكن الطلاب الاستعلام عنها فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث هنأت مشيخة الأزهر طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة العلمي والأدبي والبعوث والعلوم الإسلامية بانتهاء إجراءات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، وأكدت مشيخة الأزهر بأنه اليوم الخميس 28 يوليو 2022، يتم عقد مؤتمر للإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الأزهرية، مهنئة كافة الطلاب والطالبات الناجحين، ومتمنيه لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية الأخري، وأوضحت مشيخة الأزهر بأنه يتم استخراج النتيجة بصورة إلكترونية لتسهيل عملية حصول الطلاب على النتيجة ولتوفير الوقت والمجهود، وذلك عبر الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

انتهت امتحانات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية يوم 7 يوليو 2022 السابق، وقام الطلاب بتأدية امتحان مادة واحدة في اليوم طبقًا للجدول المعتمد من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور “محمد الضويني”، وجاءت امتحانات طلاب الشهادة الأدبية في أيام منفصله عن امتحانات الشعبة العلمية، لتنتهي الاختبارات وتُعلن مشيخة الأزهر الشريف عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات هي الأخري، وتكشف المشيخة عن عقد مؤتمر اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، للإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل، ويتم رفع النتيجة بعد ذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المواقع الإلكترونية المختصة للإعلان عن النتيجة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

إعلان نتائج الثانوية الأزهرية

هذا واعتمدت مشيخة الأزهر الشريف موعد امتحانات الدور الثاني للشهادتين العلمية والأدبية ومعهد العلوم الإسلامية والثانوية والإعدادية البعوث الإسلامية، بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الدور الأول اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وأكدت المشيخة بأن امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2022 في الشعب المختلفة تأتي كالتالي: