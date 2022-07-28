نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر azhar.eg.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس في المقال التالي
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس يمكن الطلاب الاستعلام عنها فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث هنأت مشيخة الأزهر طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة العلمي والأدبي والبعوث والعلوم الإسلامية بانتهاء إجراءات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، وأكدت مشيخة الأزهر بأنه اليوم الخميس 28 يوليو 2022، يتم عقد مؤتمر للإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الأزهرية، مهنئة كافة الطلاب والطالبات الناجحين، ومتمنيه لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية الأخري، وأوضحت مشيخة الأزهر بأنه يتم استخراج النتيجة بصورة إلكترونية لتسهيل عملية حصول الطلاب على النتيجة ولتوفير الوقت والمجهود، وذلك عبر الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس
انتهت امتحانات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية يوم 7 يوليو 2022 السابق، وقام الطلاب بتأدية امتحان مادة واحدة في اليوم طبقًا للجدول المعتمد من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور “محمد الضويني”، وجاءت امتحانات طلاب الشهادة الأدبية في أيام منفصله عن امتحانات الشعبة العلمية، لتنتهي الاختبارات وتُعلن مشيخة الأزهر الشريف عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات هي الأخري، وتكشف المشيخة عن عقد مؤتمر اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، للإعلان عن نسب النجاح والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل، ويتم رفع النتيجة بعد ذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المواقع الإلكترونية المختصة للإعلان عن النتيجة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:
إعلان نتائج الثانوية الأزهرية
هذا واعتمدت مشيخة الأزهر الشريف موعد امتحانات الدور الثاني للشهادتين العلمية والأدبية ومعهد العلوم الإسلامية والثانوية والإعدادية البعوث الإسلامية، بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الدور الأول اليوم الخميس 28 يوليو 2022، وأكدت المشيخة بأن امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2022 في الشعب المختلفة تأتي كالتالي:
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لثانوية الأزهرية ومعهد العلوم الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022، وتنتهي يوم 29 أغسطس 2022.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لإعدادية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022، وتنتهي يوم 25 أغسطس 2022.
- تبدأ امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022، وتنتهي يوم 28 أغسطس 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر azhar.eg.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.