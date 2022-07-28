نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك للناجحين.. رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022م برقم الجلوس عبر service.azhar.eg في المقال التالي
كشفت مشيخة الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لعام 2022م وذلك بعد أن قامت بالكشف عن أسماء ودرجات ونسبة الطلاب الأوائل المئوية لجميع الشعب والأقسام الأزهرية، حيث أعلن الأزهر الشريف بأنه سيقوم بعقد مؤتمر صحفي سيقوم فيه بالإعلان عن نتيجة طلاب الشهادة الأزهرية اليوم الخميس 28 يوليو 2022م وسيقوم بإذاعته وتقديمه الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف بالنيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022م
أكد الدكتور أحمد الضويني الوكيل الرسمي للأزهر الشريف ونائب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه من الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو سيقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2022م الدراسي بعد أن قام بالإعلان عن الطلاب الأوائل ويمكنكم متابعة النتيجة على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.
أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022م
ويمكننا الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل وفقًا لما كشف عنه الدكتور أحمد الضويني وتم رفع أسمائهم على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وتمثلت الطلاب الأوائل في كل مما يلي:-
- جاء في أوائل الطلاب المكفوفين للأزهر الشريف الصف الثالث الثانوي الطالبة ريم عيسى عبد القادر البدوي.
- حيث حصلت على درجة 617 درجة وحصلت على نسبة 97.94% وتخرجت من معهد سمنود.
- وحصلت على المركز الأول للشعبة الأدبية الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي بدرجة 622 وبنسبة مئوية 98.73% من معهد الإمام عبد الحليم محمود.
- في الشعبة العلمية حصل الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين على المركز الأول مكرر.
- وحصل على درجة 649 وكانت نسبته المئوية 99.85% المتخرج من معهد طور سيناء النموذجي.
- وجاءت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين في نفس المركز الأول على الشعبة العلمية بدرجة 649 ونسبتها المئوية 99.85% وتخرجت من معهد فؤاد خميس النموذجي.
- بينما جاء الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم الأول على شعبة العلوم الإسلامية الأزهرية وحصل على مجموع 620 درجة ونسبته كانت 98.41% وتخرّج من معهد سنورس.
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