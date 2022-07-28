مبروك للناجحين.. رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022م برقم الجلوس عبر service.azhar.eg

كشفت مشيخة الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لعام 2022م وذلك بعد أن قامت بالكشف عن أسماء ودرجات ونسبة الطلاب الأوائل المئوية لجميع الشعب والأقسام الأزهرية، حيث أعلن الأزهر الشريف بأنه سيقوم بعقد مؤتمر صحفي سيقوم فيه بالإعلان عن نتيجة طلاب الشهادة الأزهرية اليوم الخميس 28 يوليو 2022م وسيقوم بإذاعته وتقديمه الدكتور محمد الضويني وكيل مشيخة الأزهر الشريف بالنيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022م

أكد الدكتور أحمد الضويني الوكيل الرسمي للأزهر الشريف ونائب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه من الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو سيقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2022م الدراسي بعد أن قام بالإعلان عن الطلاب الأوائل ويمكنكم متابعة النتيجة على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022م

ويمكننا الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل وفقًا لما كشف عنه الدكتور أحمد الضويني وتم رفع أسمائهم على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وتمثلت الطلاب الأوائل في كل مما يلي:-