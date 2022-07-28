“بوابة الأزهر” نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس natiga.azhare.eg

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عمر شويل - جدة بعد انتهاء طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو حيث خاص ما يقرب من (139000) طالب وطالبة أمتحامتهم في مختلف الاقسام، حيث بلغ عدد طلاب القسم الادبي (91392) ، بينما بلغ عدد الطلاب في القسم العلمي(46648)، حيث ينتظر الجميع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد اليوم، حيث يأمل الطلاب والطالبات في تحقيق النجاح مجموع يتيح لهم الالتحاق بالكليات القمة وإدخال السرور على أولياء الأمور.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بعدما تم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة الزهرية بالأمس تعيش طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الازهرية حالة من القلق والترقب في أنتظار الأعلان بشكل رسمي عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الألكترونية حيث صرحت الوزارة أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جمهورية العربية لاعلان النتيجة بشكل رسمي وتوفيرها عبر الموقع الرسمي التي حدده الأزهر.

لينك نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية برقم الجلوس

يعقد الأزهر الشريف اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وذلك لاعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الاستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر علي صفحات الأزهر عبر مواقع التواصل الأجتماعي،وسوف يتم الأعلان عن الرابط الرسمي للنتيجة بقسميها الأدبي والعلمي وشهادة الشعبة الاسلامية.

رابط الحصول على النتيجة:

للحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية يجب علي كل طالب وطالبة أتباع الخطوات الآتية :

أولاً: الدخول علي الرابط الرسمي بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانياً: أداخل رقم الجلوس للطالب المصري أو الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

ثالثا : الضغط علي كلمه بحث.

رابعا :ظهور نتيجة الطالب بالدرجات التفصيلية.

ومن المقرر أنه بعد إعلان النتيجة الأعلان عن موعد التنسيق الخاص بالجامعات، والاعلان أيضا عن رابط التظلم بخصوص الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

نتمني لكل طالبة وطالبة الثانوية الأزهرية عبر موقعنا ثقفني النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.