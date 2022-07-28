نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 يمكنكم الاستعلام عنها خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت اختبارات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، يوم 6 يونيو 2022 وذلك بعد اعتماد الدكتور “محمد الضويني” وكيل الأزهر الشريف، جدول اختبارات الشُعب العلمي والأدبي والبعوث والعلوم الإسلامية، واستمرت الامتحانات حتي يوم 7 يوليو 2022 الماضي، ليتسائل الكثير من الطلاب عن موعد ظهور النتيجة بعد مرور وقت طويل، وأوضحت مشيخة الأزهر الشريف بأنه يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، لتهنئي كافة الطلاب بانتهاء تلك الإجراءات وتُعلن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس 28 يوليو 2022 للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الأوائل، ويتم بعد ذلك رفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية المعروفة لاستخراج النتيجة، حرصًا على توفير وقت ومجهود الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أعلنت مشيخة الأزهر في مؤتمر صفحي بأنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على أن يتم عقد مؤتمر اليوم الخميس 28 يوليو 2022، ويتم الإعلان عن أسماء الأوائل والإعلان عن نسب النجاح، وأكدت مشيخة الأزهر بأنه يتم رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

قم بإدخال رقم جلوس الطالب

قم بالنقر على كلمة بحث الموضحة

انتظر حتى تقوم المنصة بتحميل تفاصيل النتيجة التي تريد.

نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

أوضحت مشيخة الأزهر بأنه يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس 28 يوليو 2022، في تمام الساعة 2:00 مساءًا ويتم عقد مؤتمر للإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل والإعلان عن ظهور النتيجة، وأكدت المشيخة بأنه يتم رفع النتيجة بصورة إلكترونية ويمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول عليها من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته مشيخة الأزهر، وكتابة كافة بيانات الطالب المطلوبة والتي تتضمن رقم الجلوس، ويتم استخراج النتيجة فور ظهورها، عبر الدخول على الرابط المخصص، هذا وكان شيخ الأزهر قد تواصل بالساعات القليلة الماضية مع الطلاب الأوائل، الذين حصلوا على الدرجات العلا بنتيجة هذا العام، لتهنئتهم على تفوقهم.

