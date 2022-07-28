check marks: بوابه الازهر الالكترونيه نتيجه الثانويه الازهريه 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة بوابه الازهر الالكترونيه نتيجه الثانويه الازهريه 2022 والتي يعتمدها الدكتور محمد الضويني نائب وكيل الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث ستُتاح نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر بالرقم القومي للمصريين وجواز السفر لغير المصريين في تمام الساعة الثانية ظهر غداً الخميس الموافق 28-7-2022 وسوف ينشر لكم موقع ثقفني نسب النجاح وروابط الحصول على نتيجه الثانويه الازهريه 2022 اليوم السابع فور توفره للاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الازهر الشريف برقم الجلوس 2022

سوف تعلن بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022 هذا الأسبوع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بعد أن انتهت الكنترولات تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد وكذلك أعمال المراجعة والإشراف النهائي قبيل إعلان بوابة الازهر نتيجة الشهادة الثانوية 2022 برقم الجلوس.

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر

ومن المقرر فتح المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بعد أسبوع من إعلان بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم فقط، وبعدها المرحلة الثانية لتستمر أسبوعًا هي الأخرى، ثم تعقد جامعة الأزهر مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء لتعلن خلاله نتيجة تنسيق الكليات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وقد بلغت نتيجة الحد الأدني للقبول في كليات الطب 627 درجة، وفى كليات الأسنان 621 درجة، وفى كليات الهندسة 613 درجة للعام الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الازهر الشريف الثانوية الازهرية 2022

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اختيار نتائج الامتحانات.

إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

تحديد الشعبة سواء علمية أو أدبية

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لينك بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وفي العام الماضي بلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2020/2021م، عدد 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة بنسبة نجاخ بلغت 51.25%، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبًا، بينما نسبة نجاح طلاب العلمي في الدور الثاني 49.43%، ونسبة النجاح القسم الأدبي 60.80%، ومن المقرر أن ترتفع نسب النجاح عن هذا الحد.

اللان وفي الساعة الحادية عشر والنصف بالظبط من صباح اليوم الخميس والموافق 28-7-2022 يتبقى فقط ساعتان لإعلان نتيجة الشهاده الثانويه الازهريه بالاسم فقط ورقم الجلوس وهو الموعد الرسمي والمحدد لنشر نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الاول، بعد أن تم إعلان أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في القسم العلمي والأدبي والشرعي مساء أمس الأربعاء، وقام فضيلة الشيخ الإمام أحمد الطيب بالاتصال هاتفيًا بهم وتهنئتهم متمنيًا لهم النجاح في مستقبلهم.

اوائل الثانويه الازهريه ٢٠٢٢

الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية

كذلك الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء

حصل كل منهما على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع كلي بلغ 649 درجة بنسبة 99.85%؜.

المركز الأول على المكفوفين، ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود بمجموع ٦١٧ درجة بنسبة ٩٧.٩٤٪.

شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية 2022، الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم، على المركز الأول بمجموع ٦٢٠ درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

كما يمكنك إدخال اسم الطالب أو رقم الجلوس في تعليق في أسفل المقال لتصلك نتيجة الثانوية الازهرية فور ظهورها في الساعات الاولى وتحديداً ظهر الخميس.