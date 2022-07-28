Here نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية لكل المحافظات

نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022، يجهز الأزهر نفسه للإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 بعد قليل، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، حيث تم الاعلان عن اسماء اوائل الثانوية الازهرية 2022 علمي وادبي مساء أمس الاربعاء، وحاليا في انتظار الكشف عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الازهر الالكترونية، فتابعونا.

نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022

ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2022 بعد قليل من خلال مؤتمر صحفي يبث على الصفحات الرسمية التابعة للأزهر الشريف، من أجل الاعلان عن نسبة النجاح في كل الشعب بشكل عام، وقد قام الطلاب بأداء إمتحانات الثانوية الأزهرية والتي انتهت في تاريخ 7 من شهر يوليو الحالي بعد تأدية الإمتحانات لأكثر من 139000 طالب على مستوى كل التخصصات، ووصل عدد طلاب التخصص الأدبي 91392 طالب ووصل عدد طلاب التخصص العلمي 4648 طالب، وعدد 143 طالب من تخصص العلوم الإسلامية، وعدد 539 طالب في تخصصات المعاهد الخاصة بالمجالات الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

والآن نضع بين أيديكم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس حتى تتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة بعدما يتم رفعها مباشرة، وقد قام بالأمس الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بالاتصال بالطلاب المتفوقين من البنين والبنات، ممن حصلوا على المراكز الأولى والمجاميع العالية التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وقدم لهم التهاني وحثهم على مواصلة التفوق خلال مشوارهم التعليمي للوصول إلى أعلى المراكز، وتشير التوقعات إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الازهرية 2022 قد تخطت حاجز الـ60%، وهي نسبة نجاح مرضية جدا، واليكم خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم ورقم الجلوس: