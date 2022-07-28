نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان “فحص” نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ بوابة الازهر الالكترونية برقم الجلوس والاسم azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ بوابة الازهر برقم الجلوس سوف نتعرّف عليها من خلال هذا المقال على موقع ثقفني، العديد من الطلاب ينتظرون موعد صدور نتائج ثانوية الأزهر، من خلال الإعلان الرسمي لمؤسسة الأزهر الشريف، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحان، والتصحيح سيجري بدءًا من يوم السبت 16 يوليو، تم إجراء عمليات التصحيح في أكثر من 16 مركزًا لتسريع عملية التصحيح والانتهاء في أسرع وقت ممكن لنشر نتيجة الثانوية الازهرية 2022 اليوم السابع على بوابة الأزهر.

نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢

أكمل طلاب الثانوي الأزهري جميع امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 7 يوليو، حيث اجتاز ما يقرب من 139000 طالب امتحاناتهم عبر الأقسام، حيث بلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 91392 طالبًا وطالبة، بينما الشعبة العلمية 46648 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب في معاهد البحوث الإسلامية 539 طالبًا وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهر 2022

فيما أُجرىت أعمال التصحيح بناءً على تعليمات وكيل الأزهر الشريق الدكتور محمد الضويني، والذي قال أنه تم منح كل طالب الشفافية الكاملة، كما أن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022 ستصدر رسميًا يوم الخميس الموافق الخميس 28 يوليو أو السبت 30 يوليو، وأطلع الأزهر على نسبة نجاح الشهادة الثانوية ونتائج هذا العام كانت أفضل من العام الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أعلن عن بدء العام الدراسي الجديد في 24 سبتمبر المقبل.

خطوات الحصول على نتائج ثانوية الازهر 2022

للحصول على نتائج ثانوية الأزهر 2022 يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الاولى التوحه إلى موقع بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية

الخطوة الثانية اضغط على أيقونة نتائج الثانوية الأزهرية برقم المقعد.

الخطوة الثالثة أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة اضغط على تحديد الشعبة.

الخطوة الخامسة انقر فوق زر الاستعلام للحصول على النتائج.

اوائل الثانويه الازهريه ٢٠٢٢

حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية

الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء

حصل كل منهما على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع كلي بلغ 649 درجة بنسبة 99.85%؜.

المركز الأول على المكفوفين، ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود بمجموع ٦١٧ درجة بنسبة ٩٧.٩٤٪.

وفي شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية 2022، الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم، بمجموع ٦٢٠ درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس والموافق 28-7-2022 وهو الموعد الرسمي والمحدد لنشر نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس والاسم 2022 الدور الاول، بعد أن تم إعلان أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في القسم العلمي والأدبي والشرعي مساء أمس الأربعاء، وقام فضيلة الشيخ الإمام أحمد الطيب بالاتصال هاتفيًا بهم وتهنئتهم متمنيًا لهم النجاح ودوام التفوق.

إلى تلك الفقرة نكون قد تعرفنا على رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ بوابة الازهرالالكترونية برقم الجلوس والاسم لكافة الشعب، كما يمكنك كتابة رقم الجلوس الخاص بك في تعليق تصلك النتيجة من موقع ثقفني فر ظهورها.