صحيفة إماراتية: جهود مستمرة لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الخميس، أن الإمارات رسخت ريادتها فى مجال الطاقة النظيفة والعمل المناخى، بإطلاق المشاريع والمبادرات النوعية الأكثر استدامة والمرتبطة بقطاع الطاقة لا سيما المرتبطة بالطاقة المتجددة الهادفة إلى دعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخى 2050.





وأضحت الصحيفة، أن تلك المشروعات متوافقة مع مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخى، بهدف تحقيق الاستدامة فى قطاع الطاقة وتسريع تحول الطاقة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والمساهمة فى تحقيق الحياد المناخى. وقالت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "مكانة عالمية رائدة"- إنه من هذا المنطلق ستكون إمارة دبى على موعد مع الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومى 28 و29 سبتمبر المقبل والتى تقام بالتزامن مع الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبى للطاقة الشمسية فى الفترة من 27 إلى 29 من الشهر ذاته تحت رعاية من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ ما يترجم جهود الإمارات وإمارة دبى نحو تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق الحياد المناخى وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يضمن انتعاش الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. ولفتت إلى أن ذلك يتضح باستضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" منذ عام 2009، وعززت هذه المكانة الرائدة باختيارها لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام المقبل، والتى بدأت الإعداد لها بتسخير كل الإمكانيات لتكون نسخة استثنائية ودورة شاملة.

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