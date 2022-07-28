برلمانى روسى: الأوكرانيون يقاتلون من أجل مصالح الشركات الأمريكية

وقال شيريميت: "يقاتل الجيش الأوكرانى اليوم من أجل أراضى الشركات الأمريكية الضخمة متعددة الجنسيات التى اشترت أخصب الأراضى الجنوبية فى أوكرانيا، واليوم، هم الذين يجبرون الأوكرانيين على الموت من أجل الأراضى التى اشتروها".
وأشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ضغط من أجل بيع أراضى بلاده.
وأضاف: "لم يتم إخبار مواطنى أوكرانيا بهذا، وهم لا يفهمون أنهم يعيشون على أراضى أمريكية. حان الوقت ليفتح لشعب الأوكرانى عيونه".
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