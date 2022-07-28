عاجل- الأسطول الروسى يسيطر على بحر آزوف بالكامل

جدة - نرمين السيد - قال قائد أسطول البحر الأسود الروسى إيجور أوسيبوف، إن "الأسطول تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة، من فرض سيطرته على بحر آزوف وعلى الجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود".

وأضاف أوسيبوف، أن سفن وطائرات هذا الأسطول تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية. كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول فى العمليات الهجومية البرية للجيش الروسى، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

كما شدد على أن هذا الأسطول يساهم بشكل كبير فى تعزيز الأمن العسكرى لروسيا على حدودها الجنوبية.