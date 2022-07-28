مستوطنون يقتحمون الأقصى.. ومفتى القدس يندد بمخططات تهويدية إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وصلوات تلمودية. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين فى محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل. وحذر المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، أمس من المخطط الاستيطانى الذى طرحته جماعات ما تسمى بالهيكل المزعوم على حكومة الاحتلال وسلطاته، والذى دعت فيه لإزالة التلة الترابية والجسر الخشبى الموصل إلى باب المغاربة من وسط ساحة البراق، وبناء جسر ثابت مزركش بالنقوش والعبارات التوراتية، لينسجم مع مطالب هذه الجماعات بزيادة ساعات الاقتحامات للمستوطنين لتمتد من بعد العصر وحتى صلاة المغرب، وفى الأعياد اليهودية إلى ساعة متأخرة من الليل.

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