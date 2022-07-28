العالم اليوم - الدولار يهبط لأدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الين الياباني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 11:19 صباحاً - انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين يوم الخميس بعدما هدأ جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاوف المستثمرين بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية.

وانخفض الدولار إلى 135.105 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يوليو بعد أن رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس كما كان متوقعا في حين أشار إلى أنه رغم استمرار قوة سوق العمل فإن بقية مؤشرات الاقتصاد تتباطأ.

ونزل الدولار في أحدث تداول عليه 0.8 بالمئة إلى 135.525 ين.

وسيعرف في وقت لاحق اليوم الخميس، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما إذا كان الاقتصاد الأميركي ينطبق عليه التعريف الرسمي للركود وهو أن يسجل انكماشا لربعين متتاليين من العام لذلك ينصب اهتمام السوق على هذه البيانات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية، بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 بالمئة إلى 106.31 بعد انخفاضه 0.59 بالمئة الليلة الماضية.

ولم يشهد سعر اليورو تغيرا يذكر عند 1.02045 دولار بعد قفزة 0.82 بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.21640 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زاد سعر بتكوين 1.33 بالمئة إلى 23081.18 دولار بعدما ارتفعت بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.