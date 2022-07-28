العالم اليوم - أرباح "موبايلي" السعودية تقفز 48 بالمئة في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "موبايلي" السعودية تقفز 48 بالمئة في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 11:19 صباحاً - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إتحاد إتصالات ( موبايلي) السعودية بنسبة 47.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 360 مليون ريال، (ما يعادل 95.8 مليون دولار).

وبلغت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الماضي 244 مليون ريال (65.1 مليون دولار).

وقالت موبايلي في بيان للسوق السعودي، اليوم الخميس، إن إيراداتها ارتفعت في الربع الثاني من 2022 لتبلغ 3.899 مليار ريال، (1.04 مليار دولار)، بالمقارنة مع 3.728 مليار ريال، (994 مليون دولار)، في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 4.6 بالمئة.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الإيرادات إلى نمو مبيعات الجملة ومبيعات قطاع الأعمال، إضافة إلى نمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.7 بالمئة ليصل إلى 2.333 مليار ريال في الربع الثاني على أساس سنوي كما تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 35.2 بالمئة لتصل إلى 519 مليون ريال، خلال نفس الفترة.

وأشار البيان إلى ارتفاع مصاريف التمويل في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 17.6 بالمئة، لتصل إلى 143 مليون ريال بالمقارنة مع 121 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة للارتفاع في معدل الفائدة.

وبلغت أرباح الشركة الصافية نصف السنوية 679 مليون ريال مقارنة مع 470 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2021.