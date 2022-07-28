جدة - نرمين السيد - سجلت اليابان ثانى إصابة بجدرى القرود فى العاصمة طوكيو لرجل فى الثلاثينيات من عمره كان قد سافر إلى أمريكا الشمالية والوسطى، وفق ما أعلنه مسؤول فى حكومة العاصمة اليابانية.





قال المسؤول فى تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الفحوصات أثبتت إصابة الرجل أمس وهو الآن محتجز فى المستشفى وحالته مستقرة. وأضاف أن اليابان كانت قد أكدت أول حالة إصابة بجدرى القرود الإثنين الماضى، وكانت أيضا لرجل فى الثلاثينيات من عمره. واستدرك المسؤول المحلى قائلا: إن الحالتين المصابتين لا توجد بينهما اتصال وثيق. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت السبت الماضى، أن تفشى مرض جدرى القردة فى العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل ثانى إصابة بجدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.