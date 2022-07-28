بعد 6 أشهر من حرب أوكرانيا.. الاقتصاد الروسى ينخفض بشكل حاد

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن اقتصاد البلاد انخفض بنسبة 4.0 % على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام الجارى بعد نموه 3.5 % فى الربع الأول.

وبحسب وكالة "رويترز"، فمن المتوقع أن يكون الربع الأول هو الأخير فى نمو قوى قبل أن يتضرر الاقتصاد الروسى من العقوبات الشاملة بعد قرار موسكو إرسال قوات إلى أوكرانيا فى 24 فبراير.

وقالت الوزارة أيضا إن تراجع الاقتصاد تعمق إلى 4.9% على أساس سنوى فى يونيو، بعد انخفاض بنسبة 4.3% فى مايو.

وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.