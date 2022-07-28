لماذا انسحبت روسيا من محطة الفضاء الدولية؟ خبراء يجيبون

جدة - نرمين السيد - قال الخبراء الصينيون، إن "الولايات المتحدة هى المذنبة فى ذلك بسبب أفعالها غير المسؤولة"، مشيرين إلى أن انسحاب روسيا من برنامج المحطة الفضائية الدولية، يشكل ضربة كبيرة للبشرية ولأهدافها المتمثلة فى الاستكشاف المشترك للفضاء.

من جانبه قال خبير عسكرى طلب عدم كشف هويته، "كشف تطور الأحداث، أن روسيا أدركت وسئمت من الإذلال والعقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة، بما فيها تلك التى فرضت قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا. لذلك لم تعد موسكو تريد أى شكل من أشكال التعاون مع واشنطن"، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

فيما قال سونج تشونج الخبير العسكرى والمعلق التلفزيونى فى تصريح للصحيفة، إن "الولايات المتحدة يمكن أن تستمر فى تشغيل المحطة الفضائية وحدها من دون روسيا. ولكن تكلفة ذلك هائلة"، مضيفا أن الأمر يتطلب استثمارات كبيرة للبحث وتطوير التقنيات التى ستحل محل التكنولوجيا الروسية. ويمكن اعتبار هذا ضربة توجهها روسيا ردا على العقوبات الأمريكية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت مغادرتها محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وفق ما أبلغ به الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية يورى بوريسوف.