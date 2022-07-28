العالم اليوم - أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 42 بالمئة بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 يوليو 2022 10:22 صباحاً - ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الصافية بشكل قوي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة، مدفوعة بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقال البنك في بيانه لسوق دبي المالي، اليوم الخميس، إن صافي أرباحه بلغت 3.5 مليار درهم، ما يعادل 952.98 مليون دولار بالربع الثاني من العام، مقابل من 2.46 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح البنك نصف السنوية ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، وهي أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 27 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بسبب رفع أسعار الفائدة.

كما شهدت وحدة البنك في تركيا، والمتمثلة في "دينيز بنك"، نموا كبيرا في القروض وزيادة في الأرباح.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيانه إنه يعتبر اليوم في وضع "جيد جدا" تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، وأكد مواصلته الاستثمار في التوسع الدولي والقدرات الرقمية.

ورفعت أغلب البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأربعاء تمشيا مع رفع الفائدة الأميركية.