نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro وحش نوبيا الجديد وسعره فى الاسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تسريب بعض المعلومات عن الموديل الجديد من الهواتف الذكية نوبيا Nubia Z40S Pro قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، فقد قامت الشركة من قبل بالإعلان عنه بأنها ستطرح وحش جديد ضمن سلسلة Nubia قريبًا، وأنه يعد منافس قوي لجميع الإصدارات الجديدة التي سيتم طرحها في الأسواق، ما جعل الجميع في انتظاره مع التشوق لمعرفة مواصفاته وإمكاناته وسعره، لذا قررنا عرض عليك كافة التفاصيل التي تحتاج معرفتها عن هذا الإصدار وقفًا لما تم تسريبه من مواقع التقنية العالمية.

مواصفات هاتف Nubia Z40S Pro

الهاتف مزود بمعالج كوالكوم.

حجم الذاكرة العشوائية 12 جيجا (رام).

يتوفر الهاتف بإصدارين: ذاكرة الأول 256 والثاني 512 جيجا بايت.

الهاتف يعمل بنظام Android 12.

يبلغ سعة البطارية 5000 مم أمبير، وتدوم 24 ساعة وأكثر بعد الشحنة الواحدة.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 60 واط.

ذلك بالإضافة إلى توافر شاحن بظهر الهاتف (ممغنط)، والذي يتم من خلاله شحن الهاتف لاسلكيًا.

يتوفر الهاتف باللون الأسود الداكن والأخضر.

من أهم مميزات الهاتف أنه مقاوم للغبار والماء.

معدل التحديث الخاص به 120 هرتز.

سمات شاشة هاتف نوبيا Z40S Pro

الشاشة ذو شكل مسطح ومن نوع AMOLED التي تعد من أفضل وأشهر أنواع الشاشات، ويبلغ حجمها 6.7 بوصة، كما أن دقتها 2400× 1080 بكسل، وبها مستشعر بصمة.

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مميزات كاميرا هاتف Nubia

اهتمت الشركة بتحسين جودة الكاميرا بشكل كلي للاستمتاع بتصوير جيد وبأعلى جودة ممكنة لأنها تهدف إلى تقديم الأفضل لعملائها، لذا جاء شكل الكاميرا مميز وأنيق للغاية، وخلفية الهاتف مزودة بثلاثة كاميرات:-

دقة الأولى 50 Mega بكسل، والأساسية تدعم التثبيت البصري، وبها مستشعر هاتف سوني IMX868.

الكاميرا الثانية دقتها 8 Mega بكسل، وخاصية التقريب تصل إلى 5×.

الكاميرا الثالثة فائقة السرعة بمعدل 120 درجة.

دقة كاميرا السيلفي 16 Mega بكسل.

سعر هاتف Nubia Z40S Pro

حتى الآن لم يتم الإعلان النهائي لسعر الهاتف، فلم تصرح الشركة عن سعر الهاتف المبدئي أثناء الإعلان عنه، حتى إن المصادر المسربة لم تعرض سعر مبدأي له، ولكننا في مراقبة مستمرة لأي مصدر يتم طرح سعر الهاتف قبل الإعلان عنه في الأسواق.

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