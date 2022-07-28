نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض وخصومات شركة اكسترا على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

تقدم شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من العروض والخصومات على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل، كما تتوفر تلك العروض في كافة منافذ البيع التابعة له في جميع أنحاء المملكة. عروض اكسترا على الغسالات متاح بالعرض غسالة تعبئة علوية إنتاج شركة كلاس برو، لغسل 7 كيلو ومزودة ب10 برامج غسل، متاحة باللون الأبيض كما متوفر عليها خصم يصل إلى 47.39% فأصبح سعرها 999 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 349 ريال سعودي.

خصم 34.58% على غسالة تعبئة علوية إنتاج شركة إل جي، سعة 14 كيلو متوفره باللون الأبيض، سعرها الآن بعد الخصم 3499 ريال سعودي بالإضافة إلى 2 هدية بقيمة 349 ريال سعودي من إختيار العميل. تخفيض يصل إلى 50.1% على غسالة مقدمة من شركة دايو تعبئة أمامية، سعة 7 كيلو كما أنها مزودة ب15 برنامج غسل وأيضاً 1400 دورة، متوفره الآن باللون الفضي، سعرها 1449 ريال سعودي حيث كان قبل الخصم 2899 ريال سعودي.

متوفر أيضاً بالعرض غسالة تعبئة أمامية مقدمة من شركة كلاس برو، سعة 7 كيلو وبها 15 برنامج غسل، متاحة باللون الأبيض كما متوفر عليها خصم يصل إلى 29.42% ليصبح سعرها 1199ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على الثلاجات متواجد بالعرض ثلاجة إنتاج شركة كلاس برو، سعة الثلاجة 14.4 قدم تبريد وبخار متاحة باللون الأبيض سعرها الآن بعد الخصم 1899 ريال سعودي حيث تصل نسبة الخصم إلى 26.93%، ومعاها هدية مجانية من إختيار العميل بقيمة 349 ريال سعودي. خصم 38.47% على ثلاجة هاير، سعة 420 لتر 14.9 قدم متوفره بالعرض باللون الفضي، سعرها الآن 2399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على المكيفات متاح مكيف جداري مقدم من شركة كلاس برو، 17800 وحدة، سعره قبل الخصم 3099 ريال سعودي وبعد الخصم أصبح السعر 2099 ريال سعودي حيث أن نسبة الخصم 32.26%، كما متواجد معه هدايا مجاناً بقيمة 528 ريال سعودي.

مكيف جداري كلاس برو، 23000 وحدة متاح عليه خصم يصل إلى 27.78% فأصبح السعر 2599 ريال سعودي كما توفر شركة اكسترا عليه هدية بقيمة 528 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 37.55% على مكيف جداري مقدم من شركة ال جي، 18000 وحدة، سعره الأن 3059 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال سعودي بالإضافة إلى 4 هدايا بقيمة 727 ريال سعودي. تخفيض بنسبة 22.23% على مكيف شباك إنتاج شركة هاير، 17200 وحدة، بسعر 1399 ريال سعودي كما يقدم اكسترا عليه هدايا مجانية بقيمة 349 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على غسالات الصحون متواجد خصم يصل إلى 29.79% على غسالة صحون إل جي بها 14 مكان تخزين ومزودة ب9 برامج غسل متاحة بالعرض باللون الفضي، سعرها بعد الخصم 3299 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية مجانية من إختيارك بقيمة 349 ريال سعودي. تخفيض 31.38% على غسالة صحون توشيبا بها 14 مكان تخزين و6 برامج، متواجده باللون الفضي سعرها الآن بالعرض 1749 بدلا من 2349 ريال سعودي كما يخصص عليها إكسترا هدية مجانية بقيمة 349 ريال سعودي.

غسالة صحون بخار مقدمة من شركة إل جي مزودة ب 10 برامج، إستيل، سعرها الآن بعد الخصم 4599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض وخصومات شركة اكسترا على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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