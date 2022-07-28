طلب الحصول على تمويل من برنامج سلفة طرق التواصل معه

البنك المركزي السعودي قام بإطلاق عدد من برامج التمويل على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها برنامج سلفة الخاص بتقديم التمويلات المصغرة لفئات محددة من مواطني المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك اتباع أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال التقنية وكيفية اختيار المواطنين المقرر حصولهم على التمويل، ويعتبر الهدف الأول من البرنامج هو منح المواطن القدرة على إنشاء مشروع خاص به يقوم من خلاله بتوفير الدخل المطلوب لحياة كريمة، فكافة مؤسسات المملكة تحرص على الارتقاء بمستوى المواطنين بالمملكة تحقيقاً لرؤية وأهداف المملكة بقدوم عام 2030م.

التواصل مع برنامج سلفة 2022

بهدف تحقيق الاستقلال المالي وزيادة عدد العمالة من خلال إقامة عدد من المشروعات التي تنصَب في الأخير بالخير على مصلحة الاقتصاد السعودي تم إطلاق برنامج سلفة، وبجانب التمويل المالي الذي يتم توفيره من قبل البرنامج يتم توفير التمويل الاستشاري ويتم من خلال إتاحة التواصل مع كبار الاستشاريين لتقديم المشورة في كافة المجالات، ويمكن التواصل من خلال المنصة الرسمية للبرنامج عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال عبر الهاتف عبر الرقم 8001111907.

التواصل مع برنامج سلفة إلكترونياً

يمكن باتباع الخطوات التالية التواصل السريع مع البرنامج عبر شبكة الإنترنت:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي برنامج سلفة. الانتقال من الواجهة الرئيسية للمنصة إلى نموذج الاتصال بالموقع. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن؟ تسجيل الاسم بالكامل ورقم الهاتف للمواطن المستفيد داخل الحقول الخاصة بها. يتم تفاصيل الموضوع المقرر الاستفسار عنه بعد أن يتم تحديد نوعه. بعد الانتهاء يتم الضغط على أيقونة إرسال. انقر على الأمر إرسال.

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التقديم على قرض عبر منصة سلفة

من تتوافر لديه الشروط ويرغب في الحصول على تمويل أتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة من هنا. اختيار قيمة التمويل ما بين 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي. اختيار المدة الزمنية المحددة لسداد قيمة التمويل أو القرض. الضغط على أيقونة طلب التمويل. تسجيل البيانات الرسمية المطلوبة في الحقول الخاصة بها. يراعى اختيار كلمة سر قوية. الموافقة على الشروط والأحكام واستكمال الخطوات حتى إنهاء التسجيل.

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