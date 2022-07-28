أستراليا تعلن جدري القرود مرضا معديا «ذي أهمية وطنية»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 09:28 صباحاً - قالت أستراليا، اليوم الخميس، إن مرض جدري القرود أصبح الآن “مرضا معديا ذي أهمية وطنية”، وذلك من أجل السماح باستجابة أكثر تنسيقا، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال كبير الأطباء بول كيلي في بيان إنه تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض.

وأضاف أن أستراليا رصدت 44 حالة إصابة بجدرى القرود، معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد.

ورصد العالم نحو 20311 إصابة بجدري القرود حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض.

وقال كيلي إن المرض أقل ضررا وأقل انتشارا بكثير عن كوفيد-19.