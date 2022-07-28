أستراليا ترفع حالة التأهب بسبب جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات المحلية فى أستراليا، قد أصدرت تحذيرا للأطباء العاملين والمستشفيات فى جميع أنحاء البلاد، فى وقت سابق بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشى مرض جدرى القرود، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن هذا التفشى يمثل خطرا "معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".

وجدرى القرود هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.